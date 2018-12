Sampierdarena, calderina difettosa intossica tre persone. Ricoverate al pronto soccorso del San Martino

Genova. Tre persone sono state ricoverate questa mattina in seguito ad alcuni malori avvertiti presso la loro abitazione.

I malori sono stati causati da una leggera intossicazione da monossido di carbonio, causato da un probabile guasto alla calderina del riscaldamente domestico.

L’incidente è avvenuto in un appartamento in via di San Bartolomeo del fossato, sul posto oltre al personale di soccorso medico, anche una squadra dei Vigili del Fuoco.