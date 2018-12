Sampdoria, un tweet “da tifosi” sul profilo ufficiale scatena le polemiche

Genova. L’essere “social” a tutti i costi non sempre aiuta anche perché, prima di pubblicare un tweet sull’account ufficiale di una squadra di Serie A bisognerebbe meditare molto. Così non ha fatto la Sampdoria che, a pochi secondi dal termine della gara contro la Juventus, finita 2-1 per i bianconeri ha pubblicato un messaggio molto polemico.

L’account ufficiale della squadra, infatti, commenta in modo particolarmente acido sia il calcio di rigore con cui Cristiano Ronaldo ha riportato in vantaggio la Juve, che secondo il tweet sarebbe “discutibile”, così come “l’Aiutino del Var” chiamato in causa per l’annullamento del gol di Saponara al 92′.

Per il social media manager che stava gestendo l pagina, in quel momento, ha prevalso l’animo del tifoso, anche perché, dopo pochi secondi, e le inevitabili polemiche sul social, è arrivata la smentita. “Nella foga degli ultimi istanti di Juventus-Sampdoria – scrivono – non siamo stati lucidi nell’esprimere la nostra delusione. Umilmente chiediamo scusa”.