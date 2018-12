Sampdoria, Marco Giampaolo: “Ogni gara ufficiale va onorata al meglio”

Genova. “Tutte le partite ufficiali vanno onorate, giocate bene, comprese le amichevoli, perchè fanno parte di un percorso e per arrivare a giocare le partite piu importanti c’ è bisogno di superare questi step che non sono facili”.

Marco Giampaolo è, more solito, sul pezzo, in vista del match casalingo di Coppa Italia, che la Sampdoria giocherà con la Spal.

“Mi aspetto una buona affluenza di pubblico e noi faremo in modo di proseguire questa avventura, che, mediaticamente, mi pare sia molto sentita da tutti, come se fosse la scorciatoia per arrivare alle competizioni europee… ma per arrivare in Europa devi vincere la finale e superare gli step…”. ”

“La Spal è un avversario ostico, che gioca un buon calcio e che rispetto molto, farò qualche cambio perchè nella rosa ci sono giocatori che lavorano da cinque mesi e non ha mai messo i piedi in campo... e se li faccio giocare vuol dire che ho fiducia, io non regalo niente a nessuno, cambierò anche tenendo conto della condizione fisica di qualche giocatore, che non è ottimale, però schiererò la migliore formazione per questa partita”.

“Gioca sicuro Rafael, che, al pari di tanti compagni di squadra, si è sempre allenato con impegno, costanza e attaccamento, dimostrando di essere professionisti seri, gioca Ferrari, lo scorso anno titolare del Verona e scendono in campo anche Kownacki, Saponara, Defrel, Sala, Colley, Ronaldo Vieira e Jankto“.