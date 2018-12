Genova. Andrà in scena questo sabato 15 dicembre tra il porto antico e il centro storico un evento natalizio tutto particolare. Organizzato dal Comune di Genova, Porto Antico e Civ Porto Antico con la partecipazione di Confesercenti si tratta della Sfiaccolata. L’idea nasce dal fatto che le discese di Genova, e nello specifico via San Lorenzo, possono sostituire egregiamente le piste innevate delle montagne su cui siamo soliti vedere i maestri di sci disegnare serpentine luminose con le loro fiaccole.

A Genova non abbiamo le piste innevate e gli impianti di risalita, ma il tentativo è quello di ricreare l’atmosfera natalizia e illuminare una delle vie più suggestive che da Piazza De Ferrari conduce al Porto Antico: via San Lorenzo.

Foto 2 di 2



La volontà è quella di mantenere l’aspetto ecologico della discesa e quindi sono ammessi mezzi a ruote non a motore, qualsiasi mezzo, dai pattini, agli skateboard, dal Segway, alle biciclette e, perché no, alle sedie a rotelle, perché La Sfiaccolata di Genova vuole essere un evento aperto a tutti.

Sarà un occasione per i Cittadini Genovesi e “Furesti”, associazioni, scuole e asili per fare un momento di festa natalizio e far conoscere le proprie attività.

Per ragioni di sicurezza non saranno ammesse fiamme libere (da qui la “S” davanti al nome) e quindi ogni partecipante dovrà provvedere alla propria fiaccola, che potrà essere un semplice cellulare in modalità torcia, una torcia elettrica rivestita con carta velina colorata, le lucine di Natale a pile, luci da speleologo o qualsiasi idea possa illuminare Via San Lorenzo; naturalmente è gradito l’abbigliamento natalizio per amplificare l’atmosfera di festa.

Numerosi cori hanno risposto alla chiamata degli organizzatori e allieteranno con canti natalizi il raduno dei partecipanti e l’arrivo.

Grazie alla collaborazione della Bad Rider MTB Skull e del Trofeo Fantozzi la Sfiaccolata sarà preceduta dalla “PEDALATA DEI BABBI NATALE E DEI FOLLETTI” che partendo dalla Porto Antico faranno un tour in bicicletta, naturalmente aperto a tutti, faranno in percorso in Cento Storico con tappa al “MERCATINO DI SAN NICOLA” in p.zza Sarzano dove saranno offerte calde arroste, focaccia, vin brulè e the caldo. Dopodiché la pedalata continuerà fino ad arrivare in p.zza de Ferrari dove ci sarà il concentramento per l’inizio della SFIACCOLATA 2018.

Dalle 17e30 raduno e iscrizioni, alle 19e30 concentramento a De Ferrari, ore 20 partenza e 20e30 arrivo al porto antico dove ci saranno polenta, cioccolata calda, panettone, vin blulè.

Per partecipare bisogna registrarsi a questo link https://www.portoanticovillage.it/ , scaricare il modulo d’iscrizione e consegnarlo ai banchi di registrazione all’evento. Per partecipare bisogna avere luci montate sui mezzi.