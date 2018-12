Rugby: tutti i risultati delle squadre liguri

Recco. Domani sera, lunedi 10 dicembre alle ore 17,30, al campo Carlo Androne di Recco, si svilupperà un allenamento regionale per le attività Under 15 (nati nel 2004) e Under 16 (2003).

Saranno presenti il responsabile tecnico del rugby di base Fir Daniele Pacini, il responsabile tecnico del CDFP Under 18 Paul Richard Griffen, il tecnico regionale Fir Liguria Alessandro Bottino ed i tecnici liguri Rocco Tedone, Gianluca Cartoni, Diego Galli, Andrea Costantino.

Intanto buone nuove per il club liguri dal campionato di Serie A con due importanti vittorie. Il Cus Genova ha rallentato la marcia all’ASR Milano e si candida per la lotta al vertice, mentre la Pro Recco ha fatto sua la partita sul campo di Biella riprendendo il cammino verso posizioni di classifica più consone al club biancoceleste.

Intanto ad Imperia si è sviluppato il Memorial Piero Binelli riservato alla categoria Under 12 con la partecipazione di più di cento giovanissimi. Il torneo è stato vinto dall’Imperia che ha messo in riga Gossolengo, Cffs Cogoleto, Savona, Amatori Genova, Jr Asti, SanRemo.

Ecco i risultati del fine settimana delle squadre liguri e le classifiche aggiornate.

Serie A girone 1 (6ª giornata andata)

CUS Genova – A.S.R. Milano 20/19

Edilnol Biella – Tossini Recco 7/33

TK Group VII Torino – Accademia Ivan Francescato 12/45

CUS Milano – Sitav Lyons Piacenza 15/54

Parabiago – Itinera CUS Torino 17/11

Classifica: Lyons Piacenza punti 27, Accademia 21, Milano e Cus Genova 20, CUS Torino e Parabiago 16, Recco 13, Biella 10, VII Torino 7, CUS Milano 5.

Serie B girone 1 (8ª giornata andata)

Nordival Rovato – Amatori Genova 55/17

Varese – Amatori Capoterra 27/5

Bergamo – I Centurioni Lumezzane 3/9

Tutto Cialde Lecco – Monferrato 20/39

Everest Piacenza – Sertori Sondrio 46/5

Probiotical Novara – Amatori&Union Milano 24/15

Classifica: Rovato punti 34, Monferrato e Lumezzane 33, Piacenza 31, Capoterra 24, Bergamo 21, Varese 16, Sondrio 14, Amatori&Union 12, Lecco 13, Novara 7, Amatori Genova 1.

Serie C1 girone D poule 2 (3ª giornata ritorno)

Savona – CUS Pavia 41/6

CUS Genova/B – Union Riviera 73/8

CUS Torino/B – Moncalieri 42/0

Classifica: CUS Genova/B punti 34, Savona 32, CUS Pavia 20, Union Riviera 9, CUS Torino/B 6, Moncalieri 4.

Serie C2 poule 2 (1ª giornata ritorno)

R.C. Spezia – Pro Recco/B 10/20

CUS Po – Lions Tortona 3/15

Classifica: Golfo dei Poeti punti 19, R.C. Spezia punti 16, Pro Recco/B 14, Tortona 8, Monferrato/B 3, CUS Po 1.

Under 18 girone 1 Élite (9ª giornata andata)

Calvisano – FTGI Embriaci 42/14

Under 16 girone 1 Élite (6ª giornata andata)

Jr Brescia – Province dell’Ovest 62/14

Under 16 girone territoriale ligure piemontese (2ª giornata ritorno)

Union Riviera – Amatori Genova 10/50

CUS Genova – FTGI Marengo 71/0

Black Herons Acqui – FTGI Rugby Ligues1 17/67

Classifica: Amatori Genova punti 33, Rugby Ligues/1 29, CUS Genova 23, Union Riviera e Black Herons Acqui 10, Marengo 0.

Under 16 girone 1 territoriale (1ª giornata ritorno)

Volvera – FTGI Rugby Ligues2 0/100

Monferrato – Moncalieri 53/5

CUS Torino – Chieri 34/0

Classifica: Monferrato punti 34, CUS Torino 31, Moncalieri 21, Chieri 12, Rugby Ligues/2 11, Volvera -4.

Nella foto (di Claudio Valente): un momento del Memorial Piero Binelli per Under 12.