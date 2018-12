Rugby: i risultati del fine settimana

Recco. Risultati contradditori per il rugby ligure di Serie A con l’inattesa battuta d’arresto del Cus Genova a Grugliasco con un coriaceo Cus Torino, e una buona prova con conquista del bonus offensivo della Pro Recco, che ha regolato il pur coraggioso Cus Milano.

Intanto in Serie B è arrivata la prima vittoria stagionale per l’Amatori Genova che con il Novara, diretto avversario nella lotta per non retrocedere, l’aver conquistato il bonus mete ha ridato fiducia al club azulgrana. Ed anche per l’Under 16 delle Province dell’Ovest, impegnata in un difficile torneo di élite, è riuscita a far sua la prima affermazione stagionale superando il Bergamo grazie alle mete di Caminata, Schopinic e doppietta di Battegazzore.

Proseguono anche tutti gli altri campionati giovanili, compreso l’Under 18 territoriale che proprio oggi ha dato avvio la seconda fase.

Vediamo risultati e classifiche.

SERIE A GIRONE 1 (VII GIORNATA ANDATA)

Tossini Recco – CUS Milano 28/12

Itinera CUS Torino – CUS Genova 28/15

Accademia Ivan Francescato – Parabiago 24/14

Sitav Lyons Piacenza – TK Group Torino 61/0

ASR Milano – Edilnol Biella 49/10

CLASSIFICA: Lyons Piacenza punti 32, Accademia 26, Milano 24, CUS Torino 21, Cus Genova 20, Pro Recco 18, Parabiago 16, Biella 10, VII Torino 7, CUS Milano 5.

SERIE B GIRONE 1 (IX GIORNATA ANDATA)

Amatori Genova – Probiotical Amatori Novara 29/17

Amatori Capoterra – Everest Piacenza 36/29

I Centurioni Lumezzane – Nordival Rovato 37/22

Amatori&Union Milano – Tutto Cialde Lecco 23/7

Monferrato – Bergamo 24/3

Sertori Sondrio – Varese 5/47

CLASSIFICA: Monferrato e Lumezzane (*) 38, Rovato 35, Piacenza 33, Capoterra (*) 29, Bergamo 21, Varese 20, Sondrio 14, Lecco 13, Amatori&Union 11, Novara 7, Amatori Genova 6.

(*) = una partita in meno.

SERIE C/1 GIRONE D POULE 2 (IV GIORNATA RITORNO)

CUS Genova/B – Savona 16/13

Union Rugby Riviera – CUS Torino/B 23/10

Moncalieri – CUS Pavia

CLASSIFICA: CUS Genova/B punti 38, Savona 33, CUS Pavia 20, Union Riviera 13, CUS Torino/B 6, Moncalieri 4.

SERIE C/2 – POULE 2 (II GIORNATA RITORNO)

Lions Tortona – R.C. Spezia 12/5

Monferrato/B – Golfo dei Poeti Spezia 12/0

CLASSIFICA: Golfo dei Poeti punti 19, R.C. Spezia 17, Pro Recco/B 14, Tortona 12, Monferrato/B 7, CUS Po 1.

UNDER 18 GIRONE 1 ELITE (I GIORNATA RITORNO)

Nordival Rovato – FTGI Embriaci 13/10

UNDER 18 II FASE GIRONE 1 (I GIORNATA ANDATA)

FTGI Rugby Ligues1 – FTGI Embriaci2 54/0

Biella – Cuneo 92/3

Ivrea – Unione Riviera 34/5

CLASSIFICA: Ivrea, FTGI Rugby Ligues1 e Biella punti 5, Union Riviera, Cuneo e FTGI Embriaci2 punti 0.

UNDER 18 II FASE GIRONE 2 (I GIORNATA ANDATA)

FTGI Rugby Ligues2 – Collegno 86/0

San Mauro – Rivoli 14/0

Amatori Novara – Moncalieri 33/10

Amatori Genova in pausa programmata.

CLASSIFICA: FTGI Rugby Ligues2 e Novara punti 5, San Mauro 4, Collegno, Moncalieri e Rivoli 0.

UNDER 16 GIRONE TERRITORIALE LIGURE PIEMONTESE (III GIORNATA RITORNO)

Amatori Genova – Black Herons Acqui 90/0

Union Riviera – CUS Genova 10/24

FTGI Rugby Ligues1 – FTGI Marengo 84/0

CLASSIFICA: Amatori Genova punti 38, Rugby Ligues/1 34, CUS Genova 28, Union Riviera e B.H. Acqui 10, Marengo 0.

UNDER 16 GIRONE 1 TERRITORIALE (III GIORNATA RITORNO)

Chieri – FTGI Rugby Ligues2 30/10

Moncalieri – CUS Torino 12/75

Monferrato – Volvera n/d

CLASSIFICA: CUS Torino punti 36, Monferrato (*)34, Moncalieri 21, Chieri 17, Rugby Ligues/2 11, Volvera (*) – 4.

(*) = n/d in attesa decisioni G.S.

UNDER 14 PRIMA FASE (XI GIORNATA)

Amatori Genova – RC Spezia 84/5

CUS Genova – Province dell’Ovest 0/161

Pro Recco – CFFS Cogoleto & P.O. 76/7

Salesiani Vallecrosia – Savona 17/72

Imperia – CUS Genova/2 12/48

Nella foto: la mischia della Pro Recco, oggi al Carlo Androne.