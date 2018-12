Rivarolese, Molassana, Genova Calcio e Goliardica protagoniste sul mercato

Genova. Manuele Macagno (classe ’96) è u nuovo giocatore della Rivarolese.

L’ambiziosa Goliardica, dopo il colpo Sighieri, arriva a Daniele Siciliano (Vado).

Il Molassana comunica di aver tesserato Ndiaye Papa Massamba, centrocampista (classe ’96) ex Ladispoli (Eccellenza Lazio) e Castellaneta (Eccellenza Puglia).

Il direttore sportivo Fabrizio Barsacchi si aggiudica Patrizio Solar, esterno offensivo (classe ’96), ex giovanili Genoa e Filippo Falsini, attaccante (classe ’96) ex Lagaccio, Little Club e San Cipriano.

Il Molassana cede gli attaccanti Francesco Girone (al Mignanego) e Marco Pintus (alla Gaviese, Promozione piemontese).

La società del presidente Franini è lieta di annunciare l’ingresso nei quadri dirigenziali di Federico Origo, ex ds del Cà de Rissi.

La Genova Calcio comunica il tesseramento di Pietro Favorito, difensore (classe ’99) preso dal Ligorna.

La Campese ingaggia il portiere Simone Chiriaco, ex Serra Riccò e l’attaccante Damiano Pili, prelevato dalla Nuova Oregina.

Il Marassi mette a segno tre colpi di mercato, assicurandosi il portiere Alfredo Briola (ex Goliardica), Francesco Da Ronch, centrocampista ex Sant’Olcese e Campomorone e Sante Meringolo, esterno difensivo (classe ’99), ex Sancataldese (Serie D siciliana).