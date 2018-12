Ricostruzione Morandi, Renzo Piano racconta la sua idea di ponte al commissario Bucci

Genova. Oggi l’architetto Renzo Piano ha partecipato al tavolo del venerdì della struttura commissariale.

Ha illustrato ai tecnici e al personale della struttura la sua idea di ponte sul Polcevera, spiegando che ha già iniziato a lavorare con gli ingegneri della cordata designata per la ricostruzione per trasformare il suo disegno, donato alla città, in una realtà solida e duratura.

Piano è stato nominato dal Commissario Bucci “senior supervisor”. Dopo la riunione Piano è stato accompagnato al cantiere sotto il ponte Morandi per alcune valutazioni.