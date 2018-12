Ricorso contro decreto Genova, Autostrade ribadisce come priorità l’interesse di Genova

Genova. Un ricorso basato su profili di illeggittimità, anche in considerazione della necessità di attendere il necessario accertamento delle responsabilità da parte della magistratura.

Autostrade per l’Italia ribadisce, in una nota, la piena collaborazione con il commissario Marco Bucci, pur motivando il ricorso contro il decreto Genova, ma sottolineando la richiesta priva di sospensiva per i decreti commissariali.

“Consideriamo una priorità assoluta l’interesse di Genova e dei genovesi – si legge – con Bucci i confronti sono quotidiani e costruttivi, per far sì che Genova abbia quanto prima il nuovo ponte autostradale. La decisione di non chiedere la sospensiva dei provvedimenti del commissario, come la Società stessa aveva già comunicato a valle del cda dello scorso 13 dicembre, ne è la più chiara conferma”.