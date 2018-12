Rapallo: approvata sistemazione strade e rifacimento marciapiedi, ecco dove

Rapallo. La giunta comunale ha approvato i progetti definitivi-esecutivi relativi a interventi di messa in sicurezza e sistemazione stradale in diverse zone periferiche e frazionali e al rifacimento di marciapiedi in centro e in periferia.

Le opere verranno realizzate a fronte di cedimenti stradali e problematiche varie dovute principalmente a eventi atmosferici consistenti.

Tre sono gli interventi principali, che interesseranno via San Lazzaro, località Costasecca e

una pedonale sul versante a valle della strada principale che attraversa la frazione di

Sant’Andrea di Foggia.

Altri lavori riguarderanno via della Fontana (frazione di Montepegli), via del Seggio, via don

Minzoni, Sant’Agostino, via Passalacqua e via Tonnego alta.

Per quanto riguarda il progetto esecutivo-definitivo di manutenzione stradale di strade

comunali (Pav1-2018, primo stralcio), gli interventi riguarderanno via Betti, via Gorizia, via

Amendola, via Ghizolfo e via Laggiaro.

Le pratiche sono seguite dal vicesindaco Pier Giorgio Brigati (con delega alle Frazioni) e

dall’assessore ai Lavori Pubblici Arduino Maini.