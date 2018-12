Rampa Sud Lotto 10, ora è ufficiale, inaugurazione nella mattinata del 7 dicembre

Genova. Cantiere chiuso con 90 giorni d’anticipo rispetto al cronoprogramma. La rampa Sud che fa parte del cosiddetto “Lotto 10”, dopo il crollo del ponte Morandi, è diventata un’opera infrastrutturale fondamentale per la città di Genova.

Un intervento che ha visto in prima linea Sviluppo Genova in qualità di stazione appaltante. Nella mattinata del 7 dicembre sarà inaugurato questo fondamentale collegamento tra il casello autostradale e via Guido Rossa.

L’effetto dovrebbe essere l’alleggerimento del traffico su Sestri Ponente e Cornigliano. La seconda rampa (quella Nord a salire) sarà completata entro il mese di marzo 2019.

Il presidente e amministratore delegato di Sviluppo Genova spa Franco Floris, commenta: “È il più bel regalo di Natale che potevamo fare alla città di Genova. Il cantiere per la realizzazione della rampa si chiude con 90 giorni d’anticipo rispetto alla tabella di marcia, rispettando comunque tutti i canoni di sicurezza. Occorre ringraziare professionisti, tecnici e operai dell’Ati formata da Delta Lavori spa, la capogruppo e Zara Metalmeccanica srl, la mandante.

Grazie a quest’opera, il collegamento fra la strada urbana di scorrimento e lo svincolo di Genova Aeroporto è finalmente operativo. Un obiettivo raggiunto con grande impegno da parte di tutti gli attori che hanno lavorato al Lotto 10 compresi i nostri ingegneri e tecnici che hanno seguito, giorno dopo giorno, gli sviluppi dell’intervento. I ringraziamenti sono doverosamente allargati alla Società per Cornigliano al presidente Cristina Repetto”.

L’opera risulta interamente finanziata da Società per Cornigliano spa, a valere sulle risorse previste dall’Accordo di programma per le attività di bonifica e infrastrutturazione delle aree ex Ilva rinvenenti alla disponibilità pubblica. Sviluppo Genova ha curato tutte le attività sino al collaudo, comprese la direzione dei lavori e il coordinamento alla sicurezza.