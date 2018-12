Rally Day della Fettunta, Marco Gallo torna al volante

Genova. Un altro appuntamento importante attende la Lanterna Corse Rally Team in questo finale di stagione. Al Rally Day della Fettunta, in programma nel weekend di sabato 8 e domenica 9 dicembre, la scuderia genovese si prepara a schierare una vettura, portata in gara da Marco Gallo, che sarà affiancato alle note da Marco Gallizia, che rimane “in famiglia” dopo aver navigato Riccardo Gallo nello scorso Rally di Castiglione Torinese.

Marco Gallo e Marco Gallizia avevano già avuto l’occasione di dividere l’abitacolo, per due volte, nella stagione 2007. Al Rally di Antibes, valido per il campionato europeo, la coppia genovese raggiunse il terzo posto di classe N3, un risultato di prestigio ancora ben impresso nella memoria di tutto il team. La vettura utilizzata sarà la stessa Renault Clio N3 utilizzata a Castiglione da Gallo Jr.

Il Rally Day della Fettunta, in programma tra Tavernelle Val di Pesa e Barberino Val d’Elsa, partirà alle ore 8,01 di domenica 9 dicembre, per concludersi alle 15,50, dopo trentadue chilometri cronometrati suddivisi su sei prove speciali.