Ragazza di 17 anni, grave al San Martino dopo un incidente con lo scooter in zona Foce

Genova. Scontro tra auto e scooter questa notte all’incrocio tra corso Buenos Aires e via Brigate Partigiane, poco prima delle 2. Ad avere la peggio la conducente del mezzo a due ruote, una ragazza di 17 anni, brasiliana, che viaggiava insieme a un’amica, 16 anni. Entrambe sono state ricoverate al San Martino ma la giovane che era al volante è in condizioni gravi, prognosi riservata, per vari traumi.

A bordo dell’auto, una donna di 29 anni, anche lei leggermente ferita, e altri tre giovani, tra cui una minore.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, sulla quale sta indagando la polizia locale: uno dei due mezzi, evidentemente, non ha rispettato l’alt del semaforo.