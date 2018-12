Genova. Giornata di riunioni fittissime tra palazzo Tursi e il Matitone per la partita della demolizione e ricostruzione di ponte Morandi con l’obbiettivo di chiudere i giochi entro la fine della settimana, al massimo entro il prossimo mercoledì.

Mentre negli uffici della struttura commissariale di via Cantore è in corso una conferenza dei servizi sul piano di smantellamento del viadotto – che potrebbe davvero partire questo sabato 15 dicembre, almeno nella sua fase propedeutica – il sindaco di Genova Marco Bucci, commissario straordinario per la ricostruzione, si trova invece nelle sue stanze, in via Garibaldi, dove questa mattina intorno alle 10 sono arrivati sia il subcommissario Ugo Ballerini sia altre figure non note, probabilmente emissari delle aziende in lizza per la ricostruzione.

Dossier e cartelline in mano, sono saliti al sesto piano di palazzo Tursi dove il sindaco proseguirà gli incontri di negoziazione, ma non – a quanto risulta – con gruppi di aziende ma con soggetti singoli.