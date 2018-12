Genova. L’ultima trasferta del 2018 porta in dote un’altra bella vittoria per la PSA Olympia di coach Oddera.

In casa del Caseificio Paleni Casazza, la formazione gialloblù parte in sordina, perdendo il primo set per 25-15. Al ritorno in campo, però, Gorini e compagne rispondono per le rime, portando a casa il punto dell’immediato pareggio e chiudono il secondo set sul 25-17.

Altro ribaltamento nel terzo set, con le padrone di casa che tornano a dettar legge e si riportano in vantaggio grazie al 25-20 finale ma, nel quarto set, la PSA piazza la propria zampata e fa 2 a 2 con un netto 25-15. Si va al tie-break e le ragazze di coach Oddera non perdonano, portando a casa la vittoria grazie al 15-13 finale.

“Sapevamo che questa trasferta contro un forte Caseificio Paleni sarebbe stata molto difficile – commenta il presidente Giorgio Parodi – ma le ragazze ancora una volta hanno tirato fuori gli artigli, portando a casa una vittoria importante per la classifica e per il morale visti i vari infortuni. Sono orgoglioso di tutte le mie atlete e del mio staff tecnico. Il sogno continua e a me piace sognare con questo gruppo“.

Due punti preziosi quelli raccolti ieri in terra bergamasca, che mantengono la PSA Olympia agganciata al treno di vetta della classifica, ad un solo punto dalla capolista Busa-Food Lab. Adesso, prima del meritato riposo, doppio impegno casalingo: sabato 8 dicembre alle ore 18 contro la Pavidea Ardavolley e il sabato successivo contro il Brembo Volley Team.

Il tabellino:

Caseificio Paleni Casazza – PSA Olympia Volley 2-3

(Parziali: 25-15, 17-25, 25-20, 15-25, 13-15)

Caseificio Paleni Casazza: Carsana, Seghezzi, Signorelli A. 2, Mendola 10, Facchinetti, Trapletti 16, Mehic, Suardi, Alessi, Berera 11, Signorelli C. 4, Perego, Lussana 8.

PSA Olympia Volley: Pastorino Ma., Pastorino Mo., Ciurli, Gorini 3, Castelli 11, Ferrando, Mastromarino 1, Della Rocca, Caporaso 6, Ottonello, Antonaci 12, Parodi 16, Fontana, Bilamour 30. All. Oddera.