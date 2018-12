Protezione e sicurezza per le attività alberghiere

Qualunque tipo di struttura alberghiera, dalla realtà della pensione ridotta a quella più estesa dei grandi hotel, necessita di attivare un’assicurazione specifica, un prodotto studiato su misura per le proprie esigenze.

Per i gestori di alberghi e di pensioni stipulare un’assicurazione ad hoc risulta fondamentale. Nella pratica delle consuete attività professionali, infatti, si possono verificare diversi tipi di eventi imprevisti, tali a volte da provocare danni anche sostanziosi all’immobile, a ciò che in esso è contenuto o, non ultimo, ai clienti ospitati.

Generalmente è consigliabile attivare un’assicurazione multirischio che consenta di scegliere le coperture più adatte a garantire la continuità della propria attività per affrontare eventuali imprevisti con serenità.

Chiunque gestisca una struttura turistica di accoglienza può comporre il programma assicurativo più consono alla propria situazione scegliendo attivabili singolarmente, per garantirsi la migliore tutela possibile.

Quali le possibili coperture?

Di seguito si riportano alcune delle principali coperture previste.

Servizi di copertura incendio

Protezione in caso di furto e incendio , fulmine, esplosione, scoppio, sviluppo di fumi.

, fulmine, esplosione, scoppio, sviluppo di fumi. Eventi socio-politici e di natura dolosa.

e di natura dolosa. Eventi atmosferici come neve e grandine ed eventuali estensioni delle garanzie e dei relativi limiti da esse imposti per alluvioni e inondazioni, sovraccarico di neve, frane, smottamenti e crolli.

come neve e grandine ed eventuali estensioni delle garanzie e dei relativi limiti da esse imposti per alluvioni e inondazioni, sovraccarico di neve, frane, smottamenti e crolli. Danni provocati da acqua condotta o subiti per fuoriuscita di liquidi da impianti di estinzione incendio.

o subiti per da impianti di estinzione incendio. Danni all’impianto elettrico o danni subiti dai prodotti in refrigerazione.

o danni subiti dai prodotti in refrigerazione. Danni accidentali alle lastre , cioè a vetrate e insegne, danni a oggetti o rottura di ascensori e montacarichi, di computer e apparecchi elettronici.

, cioè a vetrate e insegne, danni a oggetti o rottura di ascensori e montacarichi, di computer e apparecchi elettronici. Danni da incendio a cose appartenenti a terzi.

Inquinamento accidentale.

Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e interventi di ristrutturazione.

Opportunità di assicurare l’interruzione d’esercizio in base al numero di presenze registrate nel corso dell’anno precedente.

Servizi di copertura furto

Tutela dell’ospite per il bagaglio e gli effetti personali a seguito di rapina o scippo all’interno dei locali o furto subito dagli addetti durante il trasporto dei valori.

a seguito di rapina o scippo all’interno dei locali o furto subito dagli addetti durante il trasporto dei valori. Garanzia per i veicoli degli ospiti sia all’interno sia all’esterno, purché in area recintata di competenza.

Servizi di copertura responsabilità civile

Responsabilità civile per oggetti consegnati o meno e dell’ospite nei confronti di terze persone.

Responsabilità civile per pratica di attività sportive e ricreative, escursioni organizzate, organizzazione di eventi, seminari e convegni.

Responsabilità civile per danni provocati dall’esercizio delle strutture ricettive alberghiere. Tale copertura può estendersi anche ad attività di cure termali e beauty farm, discoteche e sale da ballo, cinema, night-club e stabilimenti balneari che rientrano nell’ambito della struttura ricettiva.

Servizi di tutela Giudiziaria

Tutela legale disponibile per l’eventuale difesa penale in caso di delitti colposi, dolosi e contravvenzioni, richiesta di risarcimento danni per fatti illeciti di terzi, controversie individuali di lavoro, controversie per locazione o proprietà, controversie contrattuali con fornitori.

L’assicurazione multirischi formulata per ciascuna struttura prevede l’offerta di un’ampia gamma di servizi di assistenza all’albergatore volti a risolvere gli inconvenienti comuni che si possono presentare quotidianamente.