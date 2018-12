Genova. Lungo elenco di provvedimenti da parte del giudice sportivo per quanto riguarda il girone A di Promozione.

Alex De Flaviis (San Stevese) è stato squalificato per quattro turni in quanto espulso perché “rivolgeva espressioni ingiuriose ed irriguardose ad un assistente arbitrale; uscendo dal terreno di gioco, si avvicinava al medesimo assistente arbitrale, rivolgendogli un’ulteriore espressione ingiuriose”.

Gabriele Savaia (Mignanego), Francesco Rosso (Taggia) e Leonardo Seminara (Vallescrivia) dovranno saltare due partite.

Davide Setti, Daniele Illiano (Ceriale), Fabio Ansaldo (Sestrese), Michele Schirru (Legino), Gianfelice Mollo (Loanesi San Francesco), Alessio Negro (Ospedaletti), Bruno Raguseo (San Stevese), Luca Botti (Taggia) sono stati fermati per un turno.

Simone Siciliano, allenatore della San Stevese, è stato squalificato per sei gare in quanto “espulso per proteste, rivolgeva al direttore di gara ripetute espressioni ingiuriose, reiterandole anche nei confronti della terna; dopo continui insulti, abbandonava il terreno di gioco, ancora imprecando all’indirizzo della terna, profferendo, altresì, per due volte espressioni blasfeme. Giunto al cancello di uscita dal terreno di gioco, lo sbatteva con veemenza in segno di protesta. Al termine della gara, teneva un comportamento irridente nei confronti della terna ed uscendo dallo spogliatoio degli arbitri, sbatteva la porta con molta forza”.

La San Stevese è stata multata di 250 euro “per il comportamento dei propri sostenitori che, per tutta la durata della gara, rivolgevano -sia all’indirizzo del direttore di gara, sia di quello della terna- pesanti insulti omofobi. Verso il termine della gara, dopo l’assegnazione di un calcio di rigore a sfavore della propria squadra, gli insulti divenivano sempre più intensi, sfociando in minacce verso la terna ed il direttore di gara. Al termine della gara, i predetti sostenitori si avvicinavano all’uscita del terreno di gioco, continuando ancora con insulti omofobi e minacce nei confronti della terna. Mentre gli arbitri abbandonavano l’impianto sportivo, altri sostenitori li minacciavano ulteriormente”.

Ammenda di 50 euro alla Loanesi San Francesco “per aver determinato un ritardo nell’inizio della gara”.

La classifica marcatori dopo 11 giornate:

13 reti: L. Anselmo (Bragno)

9 reti: Miceli (Ospedaletti), Daddi (Loanesi San Francesco)

7 reti: Rovella (Taggia), Boggiano (Voltrese Vultur)

6 reti: Akkari (Sestrese)

5 reti: Fassone (Vallescrivia), Grassi (Mignanego), Sofia (Celle Ligure), Burdisso (Dianese e Golfo)

4 reti: Tarantola (Taggia), Cafferata, Zani (Sestrese), Perrone (Varazze Don Bosco), Murabito (Legino), A. Anselmo, Mancini (Arenzano), Scappatura (Ospedaletti), Draghici (Serra Riccò)

3 reti: Zizzini (Bragno), G. Insolito (Loanesi San Francesco), Termini, Balestrino (Voltrese Vultur), Cutellè (San Stevese), Poggioli (Serra Riccò), Botti (Taggia)

2 reti: Alò, D. Vallerga (Celle Ligure), Pinna, Savaia (Mignanego), De Flaviis, Rambaldi, Russo (San Stevese), Di Lorenzo, Condorelli (Loanesi San Francesco), Mereto, Sattin (Sestrese), Espinal, Alasia, Al. Negro (Ospedaletti), Brignoli, Greco, Canu, Martini, Garibbo (Dianese e Golfo), Torra (Bragno), Fantoni, Tomao (Ceriale), Gagliardi, L. Baroni, Sulla, Guerrieri, G. Paini, Minardi (Varazze Don Bosco), Pereyra, Metalla (Arenzano), Cerato, Avanzi, Schirru, Siccardi, Spadoni (Legino), Siri (Voltrese Vultur)

1 rete: Rocca, Gentile, F. Insolito, Pisano (Loanesi San Francesco), Rusca, Romeo, Lanzalaco (Arenzano), Cambiaso (Mignanego), F. Sturaro (Ospedaletti), Piccolo, E. Burdo, F. Burdo, Ciccia, Rizzo, Orero, F. Re (Serra Riccò), Illiano, Gervasi, Setti, Donà, Di Mario, Gloria (Ceriale), Angius, Limonta, Ferrari, Calautti (Voltrese Vultur), Saporito. Rampini, F. Baroni (Varazze Don Bosco), L. Vassallo, Calandrino, A. Numeroso (Dianese e Golfo), Giguet, Damonte, An. Piombo, Rampini, Camara (Celle Ligure), N. Rossetti, Leto, Amirante, Molon, Matranga, El Atiki (Vallescrivia), Semperboni, Salis, Pili, Majid (Legino), Gerbasi, Pesco, Fiuzzi, Rosso, Guirat (Taggia), Pizzorni, Stefanzl, Mombelloni (Bragno), G. Calvini, B. Raguseo, Crudo (San Stevese), Ansaldo, Piroli, Gjoka, Federici, M. Raso (Sestrese)

Autoreti: 1 Ippolito (pro Varazze Don Bosco)