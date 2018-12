Genova. Sono ben tredici i calciatori del girone B di Promozione fermati questa settimana dal giudice sportivo.

Samuele Messuri (Burlando) è stato squalificato per due giornate.

Una gara di squalifica è stata comminata a Luca Di Pietro (Athletic Club Liberi), Davide Vacchino, Mario Verona (Colli Ortonovo), Fabio Bertoletti (Don Bosco Spezia), Jacopo Conti (Forza e Coraggio), Matteo Vottero (Rivasamba), Andrea Dell’Ovo, Lorenzo Russo (Cadimare), Andrea Fabris (Campomorone Sant’Olcese), Manuel Rossi (Casarza Ligure), Filippo Vignolo (Little Club G. Mora) e Giacomo Gandolfo (Real Fieschi).

Nazzareno Tornatore, dirigente del Canaletto Sepor, è stato inibito fino al 27 dicembre.

Massimiliano Castellanotti, massaggiatore del Colli Ortonovo, è stato squalificato fino al 31 gennaio perché “a gioco fermo, in occasione dell’espulsione di un proprio calciatore, gridava una frase ingiuriosa al direttore di gara; alla notifica del provvedimento di allontanamento, rivolgeva un applauso ironico al direttore di gara, ripetendo il medesimo epiteto ingiurioso. Al termine della gara, rientrava sul terreno di gioco, rivolgendo, in tono alterato e minaccioso, frasi ingiuriose ad un assistente arbitrale, inseguendolo quasi fin dentro lo spogliatoio, continuando ad ingiuriarlo”.

Il Cadimare è stato multato di 100 euro “per non aver impedito l’ingresso, lasciando aperto il cancello, a persona non autorizzata e non identificata, che accedeva fino alla zona spogliatoi ed insultava il direttore di gara”.

La classifica marcatori dopo 13 giornate:

13 reti: Gandolfo (Real Fieschi)

10 reti: Marasco (Rivasamba), Massaro (Golfo Paradiso)

8 reti: Pannone (Don Bosco Spezia)

7 reti: S. Cagliani (Athletic Club Liberi), Dapelo (Burlando)

5 reti: Dell’Ovo (Cadimare), Grosso (Athletic Club Liberi), Costa (Canaletto Sepor), Raiola (Little Club G. Mora)

4 reti: Rosati (Colli Ortonovo), Ferdani (Don Bosco Spezia), Incerti (Goliardicapolis), Del Vecchio (Athletic Club Liberi), Lessona, Ruffino (Real Fieschi), Campagni (Forza e Coraggio)

3 reti: Panico (Colli Ortonovo), Cuccolo (Forza e Coraggio), Ilardo, Gaspari (Athletic Club Liberi), Barbieri, P. Oneto (Casarza Ligure), Paterno, Fontana (Rivasamba), Di Muri, Maggiore (Cadimare), Ronconi (Real Fieschi), Monticone, M. Arlandini (Goliardicapolis), Carrubba (Borzoli), Atzeni (Magra Azzurri)

2 reti: M. Valletta, Bertocchi (Don Bosco Spezia), Nardo, De Mattei, Vignolo, L. Corallo (Little Club G. Mora), Vacchino (Colli Ortonovo), Desogus (Cadimare), Vottero, Cilia (Rivasamba), Esibiti, Carrubba (Borzoli), Rotela Pena (Burlando), Grezzi (Casarza Ligure), Caneri (Canaletto Sepor), Aprile, Bacigalupo, Battaglia (Golfo Paradiso), Fabris, Salas Mendoza, D. Galluccio, Curabba (Campomorone Sant’Olcese), Leonini, Salamina, Casassa (Magra Azzurri), Pagano (Athletic Club Liberi), Conti, G. Esposito (Forza e Coraggio)

1 rete: Zapelli, Busi, Tuvo, Porro, Latin, Salano (Rivasamba), Goldoni, Santunione, N. Buffoni, Romiti (Magra Azzurri), Selva, Carluccio, Tazzer (Golfo Paradiso), Torlione, Rusconi, De Vecchi (Little Club G. Mora), Giordano, Pesare, Cagetti (Forza e Coraggio), Owusu Ansah, Gatto, Ferrando, De Martini, Sighieri (Goliardicapolis), Ibba, Nicolini, Venturotti, Selimi, Galassi, Bertagna (Don Bosco Spezia), Asimi, Pane, Cuneo (Real Fieschi), Dascanio, Becci, Boggio, Ponte, Giannini (Canaletto Sepor), Lesi, Russo, A. D’Imporzano, Lunghi, Alvisi (Cadimare), Carboni, Cimieri (Burlando), Mendez, Vitellaro, Sciutto (Borzoli), Arnulfo (Athletic Club Liberi), Torre, Bevegni (Campomorone Sant’Olcese), E. Lorenzini, Manfredi, N. Cucurnia (Colli Ortonovo), D’Amelio, Pimentel (Casarza Ligure)

Autoreti: 1 Valentini (pro Cadimare)