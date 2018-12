Genova. Questa settimana il giudice sportivo ha punito sei calciatori, un allenatore, un massaggiatore ed una società del girone B di Promozione.

Stefano Gambino (Colli Ortonovo) è stato squalificato per tre giornate in quanto espulso perché “a gioco in svolgimento, si avvicinava ad un avversario tirandogli una gomitata all’addome, facendolo cadere a terra e provocandogli leggero dolore”.

Nicolò Carpena (Forza e Coraggio) è stato fermato per due gare.

Dovranno saltare una partita Filippo Musso (Campomorone Sant’Olcese), Andrea Becci, Amerigo Boggio (Canaletto Sepor) e Francesco Pesare (Forza e Coraggio).

Marco Tarasconi, allenatore del Don Bosco Spezia, non potrà sedere in panchina per due partite.

Fabio Arena, massaggiatore del Forza e Coraggio, è stato squalificato fino al 13 dicembre.

Il Casarza Ligure è stato multato di 50 euro “per la presenza di dati anagrafici errati di un calciatore sulla distinta di gara”.

La classifica marcatori dopo 12 giornate:

13 reti: Gandolfo (Real Fieschi)

9 reti: Massaro (Golfo Paradiso)

8 reti: Marasco (Rivasamba)

7 reti: S. Cagliani (Athletic Club Liberi), Pannone (Don Bosco Spezia)

6 reti: Dapelo (Burlando)

5 reti: Grosso (Athletic Club Liberi), Costa (Canaletto Sepor), Raiola (Little Club G. Mora)

4 reti: Lessona, Ruffino (Real Fieschi), Campagni (Forza e Coraggio)

3 reti: Del Vecchio, Ilardo, Gaspari (Athletic Club Liberi), Barbieri (Casarza Ligure), Paterno, Fontana (Rivasamba), Rosati (Colli Ortonovo), Dell’Ovo, Di Muri, Maggiore (Cadimare), Ronconi (Real Fieschi), Incerti, Monticone, M. Arlandini (Goliardicapolis), Ferdani (Don Bosco Spezia), Carrubba (Borzoli), Atzeni (Magra Azzurri)

2 reti: M. Valletta, Bertocchi (Don Bosco Spezia), Nardo, De Mattei, Vignolo, L. Corallo (Little Club G. Mora), Cuccolo (Forza e Coraggio), Vacchino, Panico (Colli Ortonovo), Desogus (Cadimare), Cilia (Rivasamba), Esibiti, Carrubba (Borzoli), Rotela Pena (Burlando), Grezzi, P. Oneto (Casarza Ligure), Caneri (Canaletto Sepor), Bacigalupo, Battaglia (Golfo Paradiso), Fabris, Salas Mendoza, D. Galluccio, Curabba (Campomorone Sant’Olcese), Salamina, Casassa (Magra Azzurri)

1 rete: Zapelli, Busi, Tuvo, Porro, Latin, Vottero, Salano (Rivasamba), Goldoni, Santunione, N. Buffoni, Leonini, Romiti (Magra Azzurri), Selva, Aprile, Carluccio, Tazzer (Golfo Paradiso), Torlione, Rusconi, De Vecchi (Little Club G. Mora), Giordano, G. Esposito, Pesare, Conti, Cagetti (Forza e Coraggio), Owusu Ansah, Gatto, Ferrando, De Martini (Goliardicapolis), Ibba, Nicolini, Venturotti, Selimi, Galassi, Bertagna (Don Bosco Spezia), Asimi, Pane, Cuneo (Real Fieschi), Dascanio, Becci, Boggio (Canaletto Sepor), Lesi, Russo, A. D’Imporzano (Cadimare), Carboni, Cimieri (Burlando), Mendez, Vitellaro, Sciutto (Borzoli), Arnulfo, Pagano (Athletic Club Liberi), Torre, Bevegni (Campomorone Sant’Olcese), E. Lorenzini, Manfredi, N. Cucurnia (Colli Ortonovo), D’Amelio, Pimentel (Casarza Ligure)

Autoreti: 1 Valentini (pro Cadimare)