Finale di 2018 coi botti in Promozione, Girone B. Il Rivasamba infatti cade per la prima volta in stagione, ovvero dopo 13 partite senza sconfitte e tre vittorie nelle ultime tre uscite. A compiere “l’impresa” è il Real Fieschi, che fa il suo dovere nello scontro diretto al vertice e riapre il campionato visto che i cogornesi stessi sono ora a -2 dai sestrini. Mattatore di giornata è Ruffino che con una doppietta, giunta con un gol per tempo manda al tappeto la capolista che da parte dura deve recriminare per un rigore sbagliato da Marasco al 40° quando si era ancora sullo 0-0. A ringraziare è soprattutto l’Athletic Liberi, però che agguanta una vittoria fondamentale contro una Goliardica che vende cara la pelle ma deve arrendersi. Succede praticamente tutto nel primo tempo con i granata che vanno in vantaggio con Gatto, ben appostato in area. Aò 25° Sighieri si fa respingere un rigore da Bartoletti, ma sulla respinta riesce a ribadire per il raddoppio dei locali.

L’Athletic dopo un momento di confusione reagisce e riesce anche a pareggiare prima della pausa. Al 32° Del Vecchio accorcia le distanze. Cinque minuti dopo Grosso, ormai passato dalla porta al centrocampo, calcia a botta sicura e impatta il parziale. Nella ripresa il gol partita è ancora sull’asse Del Vecchio – Grosso con il secondo che imbecca il primo di testa: tiro di collo potente e l’Athletic vola al primo posto.

Tre punti anche per il Golfo Paradiso che è cinico nel realizzare il massimo con il minimo sforzo. Rigore di Massaro al 28° e il Little Club è sconfitto. Una vittoria che giunge in un momento importante della stagione per i recchelini che allungano proprio sui rossoblù e salgono al quarto posto. Tuttavia il Little Club gioca una buona gara e con un po’ più di concretezza potrà candidarsi per avere un posto al sole.

Era importante anche la posta in palio fra Campomorone Sant’Olcese e Casarza con i valligiani che pregustano la vittoria dopo mezzora di partita grazie alle reti di Curabba e Trabacca, ma la rete di Oneto al 64° tiene viva la partita e in piena zona Cesarini, Botti trova il varco giusto per infilare Canciani e regalare un punto molto pesante in ottica salvezza ai granata.

Tanti derby spezzini poi con il pari fra Don Bosco e Forza e Coraggio: rete di Ferdani al 40° che porta in vantaggio i salesiani e pari nella ripresa di Esposito. Vittorie nette invece per il Magra Azzurri e il Cadimare. I primi si impongono sull’Ortonovo per 3-0 in trasferta, ma a dispetto del punteggio la partita è stata tutt’altro che a senso unico. Bravi comunque gli ospiti ad attendere il momento giusto e poi a colpire con Leonini al 78° per un gol che sballa gli equilibri. L’Ortonovo si sbilancia e subisce anche i gol di Romiti e Sarti che chiudono le speranze avversarie.

Come detto vince anche il Cadimare, ma in questo caso con il Canaletto la gara si sblocca al 24° con Agrifogli. Poi arrivano i gol di Alvisi e Maggiore e solo all’88° il Canaletto riuscirà a violare la porta di Sarti.

Non si è giocata invece Borzoli – Burlando in quanto, la società arancionera versa in condizioni critiche e sembra proprio che non potrà proseguire il campionato. Per questo il Borzoli dovrebbe avere la partita vinta a tavolino, dato che la Burlando non si è presentata alla gara e non si presenterà neanche fra le mura amiche domenica prossima. Questo fatto aprirà l’ennesima controversia sul calcio e la sua gestione anche perché la giustizia sportiva dovrà decidere cosa sarà del girone di ritorno.