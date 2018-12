Era ora. Questo si potrebbe dire per il campionato delle Genoa Women che trovano la prima vittoria del campionato contro la Roma Decimoquarto in quello che era, per la classifica attuale, uno scontro diretto. Protagonista di giornata è stata Alice Cama che la sblocca su assist di Giuffra nel primo tempo. Genoa che domina il campo e coglie ben tre pali durante la gara, ma non riesce a chiuderla fino al recupero quando Cama piazza altri due gol che fissano il risultato sul 3-0. Per le genovesi una vittoria fondamentale per iniziare dicembre col piede giusto e con la determinazione per recuperare posizioni in classifica. La giornata peraltro ha arriso alle rossoblù che superano il Cesena e si avvicinano al Milan, sconfitto nel derby.

Partita scoppiettante e un punto per le Campomorone Ladies nella trasferta di Meda in una gara sconsigliata ai deboli di cuore. Le lombarde infatti passano in vantaggio con Fusi e raddoppiano con Agosta, ma in due minuti Bargi e Fernandez rimontano prima della pausa ristabilendo la parità. Nella ripresa si gioca ad una porta sola con le biancoblù che passano in vantaggio con Bargi che si ripete firmando il 4-2. Tanta amarezza, però perché le campomoronesi si rilassano e vengono colpite da Crapanzano prima e Dubini poi per un 4-4 che sta stretto alle genovesi.