Genova. La Praese vince (1-0, Morando) in casa del Rapid Nozarego, e grazie ai pareggi di Marassi e Bargagli guadagna due punti ad entrambe le contendenti.

Il Marassi, in vantaggio con Molinari, viene raggiunto, ad un minuto dal termine, dalla Superba, in goal con Ferraro.

Al Bargagli non sono bastate le reti di Novelli e Cardillo (rigore) per superare la Cella, in netta ripresa. Le marcature del team di Sampierdarena sono di Grazzi e Bevegni.

Mister Gullo ed i suoi giocatori sono stati più forti della incredibile settimana trascorsa , con tanto di esonero dello staff tecnico, rientrato poco prima della partita di campionato, vinta (3-0) dai granata sulla Genovese. Mattatore dell’incontro è Testasecca autore di una tripletta dal valore molto importante.

Continua l’ottimo momento dell‘Olimpic Prà Pegliese, che surclassa (5-0) il Borgorapallo, grazie a Martinoia, Rucco, Zamana, Barbieri (doppietta).

La Cogornese cala il tris (Donadeo, Rugari, doppietta) ai danni del Cà de Rissi, in goal con Spirio.

Il Multedo viene a capo (2-1, Bellicchi, Parisi; Nanio) del Torriglia, che fallisce l’occasione di pareggiare (all’85°) le sorti dell’incontro su calcio di rigore, sventato dall’ottimo Jacopo Parodi.

L’Anpi Casassa non sfrutta la giornata super di Lo Grasso, autore di una tripletta, subendo il pareggio (Paffumi, De Stefani, Bajo) dal Sori.