Pra’, spaccia in moto ma senza patente. Scoperto dai carabinieri con 56 grammi di hashish

Genova. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova hanno tratto in arresto un 20enne ecuadoriano residente a Genova con precedenti di polizia in materia di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato fermato in questa via Pra’ durante un controllo stradale a bordo di un motociclo, che peraltro conduceva senza aver mai conseguito la patente. Il controllo ha fatto rinvenire in suo possesso circa 12 grammi di hashish suddiviso in dosi. Una delle dosi era stata poco prima venduta ad un 16enne, che sarà segnalato quale assuntore alla Prefettura di Genova.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire ulteriori 44 grammi di hashish, nonché la somma in contanti di € 110,00, provento dell’illecita attività di spaccio. Tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio e cessione, il 20enne è stato associato presso la Casa Circondariale di Genova Marassi