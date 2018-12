Porto Antico, spaccia cocaina davanti la biglietteria dell’Acquario. Arrestato dalla polizia

Genova. I poliziotti del Commissariato Centro, ieri in tarda mattinata, hanno arrestato un genovese pluripregiudicato di 65 anni, per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato notato dagli agenti impegnati in un servizio mirato al contrasto del traffico di stupefacenti nella zona di piazza Caricamento e vie limitrofe, mentre cedeva un involucro ad un giovane nei pressi della biglietteria dell’Acquario.

Fermato mentre si allontanava, l’acquirente è stato trovato in possesso di una dose di cocaina del peso di 0,74 grammi per la cui detenzione è scattata la sanzione amministrativa. A quel punto gli operatori hanno bloccato il pusher rinvenendo nelle sue tasche altro stupefacente suddiviso in dosi, per un peso complessivo di 3,72 grammi e la somma di 315 euro in banconote di piccolo taglio.

Il controllo è stato poi esteso anche al domicilio del 65enne e anche qui è stato rinvenuto altri 23,56 grammi di cocaina, 8.150 euro, bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento.