Ponte Morandi, una bandiera dell’Albania per ricordare Marius ed Edi

Genova. Oltre alle 43 rose bianche lanciate nel torrente Polcevera per ricordare i morti di ponte Morandi, davanti ai monconi del viadotto, oggi – a quattro mesi dal disastro – è stata issata una bandiera dell’Albania. Lo hanno fatto i familiari e gli amici di due delle vittime, Edi Bokrina e Marius Djerri, i due amici albanesi morti mentre stavano viaggiando per andare al lavoro.

“Marius non doveva neppure essere su quel ponte – racconta Gazmend, uno dei suoi più cari amici – aveva lasciato il portafoglio a casa, era tornato indietro e per questo si è trovato lì nel momento più sbagliato, non c’è giorno in cui non ci manchi e in cui non pensiamo che sia stata una grande ingiustizia morire così”.

Sulla bandiera la scritta #md21. “Marius si faceva chiamare così, era molto conosciuto nel nostro quartiere”. Marius Djerri, 22 anni, giocava nella Campi Corniglianese Calcio. Edi Bokrina aveva 28 anni e lavorava con lui per un’impresa di pulizie