Ponte Morandi, Toti “Una corsa difficile ma genovesi sono forti”

Genova. “Abbiamo lavorato per risolvere tanti problemi di una corsa difficile, qualcuno ha messo anche qualche ostacolo di troppo in questo cammino, ma la Liguria e Genova siamo stati abbastanza forti da aggirare anche gli ostacoli”. Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a margine di una cerimonia, commenta così l’avvio dei cantieri per la demolizione di Ponte Morandi, che sono stati allestiti nella serata di ieri.

“Non solo ci speravamo – sottolinea Toti – ma abbiamo lavorato tantissimo perché ciò avvenisse. Adesso arriveranno i primi operai e i lavori preliminari di un cantiere molto complicato, e quindi nessuno si aspetti che le cose accadano in poche ore. Ci vorrà tempo per montare le grandi gru, per stabilire con la procura un modus vive di di coabitazione tra indagini e demolizione”.

Infine un forte apprezzamento per l’opera portata avanti dal commissario per la ricostruzione. “Credo che il commissario Bucci abbia fatto un generoso lavoro con un impegno personale e della sua struttura. Tutta la città continua a reagire con determinazione e l’efficacia che ha dimostrato sino dalla prima ora dopo il crollo del ponte – conclude Toti – e questo è un elemento di ulteriore soddisfazione”.