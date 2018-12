Ponte Morandi, il Comune conferma: “La riapertura di via Perlasca prima di Natale”

Genova. Via Perlasca “potrebbe riaprire sabato 22 dicembre e comunque riaprirà sicuramente prima di Natale”. La conferma arriva dal consigliere delegato alla protezione civile Sergio Gambino.

I lavori vanno avanti senza sosta e metà della strada è già stata riasfaltata. Via Perlasca sarà la prima strada a riaprire sulla sponda sinistra del Polcevera dal crollo del 14 agosto e sarà transitabile a doppio senso di marcia. Questo consentirà di alleggerire il traffico su piazza Pallavicini a Rivarolo e soprattutto su via Borzoli.

Non solo, a differenza di via Trenta Giugno e di corso Perrone la strada non passa sotto i resti del ponte Morandi quindi non deve subire i ‘capricci’ dei sensori che in realtà ultimamente sono stati ritarati in modo da evitare continue chiusure. L’apertura della strada diventerà fondamentale quanto verrà aperto il cantiere per la demolizione della parte ovest del ponte che porterà alle chiusure in alternanza di via 30 giugno e di corso Perrone.