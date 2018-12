Ponte Morandi, gruppo Pd Comune critico: “Sottoscritto solo affidamento provvisorio per la cerimonia di domani”

Genova. “Le luci del Natale si accendono, mentre quelle delle aziende in zona rossa si sono spente per sempre. Lasciando a casa i lavoratori, che ad oggi, non hanno ancora alcuna garanzia per il futuro”. Il gruppo consiliare Pd del Comune Genova resta fortemente critico sulla vicenda della demolizione e ricostruzione del ponte sul Polcevera

“Genova attende da quattro mesi che le gru demoliscano quel che resta del Morandi, e che parta la realizzazione del nuovo Ponte. Domani le gru serviranno solo per la cerimonia di Bucci, Toti e Rixi, e poi quando si spegneranno i riflettori tutto resterà come prima. La città attende da 122 giorni indicazioni certe sulla demolizione e sulla ricostruzione del viadotto (chi eseguirà i lavori, in quali tempi, con quale progetto, con quali risorse) mentre Autostrade annuncia il ricorso contro la normativa di emergenza, e qualche impresa comincia a defilarsi”.

Secondo il Pd l’unica certezza è che domani si faranno le foto: “Nessun contratto è stato sottoscritto per i lavori di demolizione ma soltanto un affidamento provvisorio per consentire la cerimonia di domani. Non siamo nemici dell’ottimismo, ma vorremmo trasparenza e verità. Vorremmo che gli annunci diventassero finalmente fatti.

E invece i tempi si allungano”.