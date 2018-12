Ponte Morandi, Bucci in procura: “Un consorzio di dieci imprese per demolirlo”

Genova. “Non è un progetto presentato da una azienda sola perché non esiste un’azienda in grado di fare tutte queste cose, deve essere per forza un consorzio”. Lo ha detto il sindaco di Genova e commissario alla ricostruzione Marco Bucci entrando in procura per presentare al procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati il progetto per la demolizione di ponte Morandi, che dovrà essere consegnato ai periti del tribunale e discusso nel corso dell’incidente probatorio.

“Ci sono 10 aziende che si occuperanno di demolizione, oltre e queste ci saranno dei subappalti” ha specificato il sindaco.

“È un progetto fatto bene che credo farà un’ottima impressione al procuratore” ha aggiunto. Rispetto alla tempistica Bucci ha ribadito “Secondo me il 15 dicembre vedremo le macchine in funzione”.

Poi il sindaco è entrato in Procura con in mano un sacchetto rosso: “Qui c’è il progetto” ha detto mostrando il sacchetto a telecamere e fotografi.