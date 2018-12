Genova. Oggi giornata di intervallo, ma clima abbastanza freddo. Tra domenica e le prime ore di lunedi transito di una perturbazione con piogge lungo le coste e neve nelle zone interne. Clima sempre piuttosto freddo. È questa la tendenza mete, secondo Limet, il centro meteo della Liguria

Previsioni valide per domani, sabato 15 dicembre 2018

Cielo e Fenomeni: Condizioni di bel tempo su tutta la regione. Qualche nube sarà possibile al primo mattino sui versanti padani orientali e una tendenza ad aumento della nuvolosità medio-alta tra il pomeriggio e la serata ad iniziare dalla riviera di ponente, senza precipitazioni.

Venti: Moderati da nord al mattino con residui rinforzi; progressivo indebolimento del vento nel pomeriggio fino a debole alla sera. Mari: Stirato sotto costa, da mosso a poco mosso al largo. Temperature: In lieve calo le minime, in contenuto aumento le massime.

Previsioni valide per: domenica 16 dicembre 2018

Cielo e Fenomeni: Progressivo aumento della nuvolosità già dal mattino. Tendenza a piogge sparse lungo le coste più intense tra il Genovese e il Savonese. Nevicate nelle zone interne con quota neve in calo fino ai fondovalle sui versanti padani centro-occidentali, sopra i 600-800 metri sui versanti marittimi con locali intrusioni più in basso in caso di rovesci intensi specie in serata.

Venti: Moderati da sud al mattino, in rotazione prima a sud est, poi a nord-est in serata con rinforzi sul settore centro-occidentale costiero. Mari: Da mosso a molto mosso specie al largo. Temperature: In aumento le minime, in progressivo calo le massime.

Tendenza per: lunedì 17 dicembre 2018

Cielo e Fenomeni: Ultime precipitazioni sui settori orientali in attenuazione, schiarite ad iniziare dal settore centro-occidentale della costa, in propagazione a tutta la regione entro la serata. Venti forti da nord e temperature stazionarie su valori piuttosto bassi.