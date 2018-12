Piccoli grandi pubblici amministratori, in via Fieschi il consiglio dei ragazzi

Genova. Domani, venerdì 7 dicembre, dalle ore 10 alle ore 12.30 l’aula del dell’Assemblea legislativa, in via Fieschi 15 a Genova, si aprirà agli studenti che fanno parte di alcuni dei “Consigli comunali dei ragazzi” della Liguria. L’iniziativa, giunta alla terza edizione, è stata organizzata in collaborazione con Unicef.

Partecipano 58 rappresentanti dei “Consigli comunali dei ragazzi” di Recco, Arenzano, Bogliasco, Quiliano, Vallecrosia, Santo Stefano/Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Imperia, Arma di Taggia e Ventimiglia.

Aprirà la “seduta” il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana. Partecipano consiglieri regionali, assessori e, fra gli altri, Giacomo Guerrera, già presidente nazionale Unicef, Franco Cirio, presidente regionale Unicef, Francesco Lalla, Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza.

La seduta prevede un “question time” in cui i giovanissimi sindaci, assessori o consiglieri rivolgeranno una serie di domande agli amministratori liguri “adulti” e ai rappresentanti Unicef su temi di rilevanza regionale