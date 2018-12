Piaggio Aero, Toti: “Obiettivo del commissario è rilancio”. Manganaro (Fiom): “Paghi gli stipendi, la pazienza non è infinita”

Genova. “Il nuovo commissario di Piaggio Aero Vincenzo Nicastro mi ha ribadito di aver ricevuto dal Governo un mandato non di liquidazione dell’azienda, ma di salvataggio e di rilancio. E’ chiaro che il commissario puo’ fare una parte di tutto cio’, la parte grossa la deve fare il Governo chiarendo qual e’ la sua politica industriale e sbloccando l’investimento sui droni”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani a Genova.

“Ho sentito il dottor Nicastro questa mattina presto, oggi incontra i sindacati. Gli ho ribadito la necessita’ di sbloccare al piu’ presto gli stipendi dei dipendenti, la cosa più urgente in assoluto. Mi auguro che gli stipendi vengano sbloccati gia’ in giornata” ha aggiunto Toti.

Di un incontro non hanno invece avuto notizia i sindacati, quantomeno quelli genovesi. “Ho sentito anche i miei colleghi di Fim e Uilm – spiega il segretario genovese della Fiom Bruno Manganaro – e non abbiamo al momento ricevuto nessuna richiesta di incontro”.

Per i sindacati l’aspetto più grave è quello degli stipendi: “Sono passate 24ore dalla nomina del nuovo Commissario Piaggio ed ancora non sappiamo nulla del pagamenti degli stipendi – commenta Manganaro – Il governo e’ responsabile di tale situazione e la pazienza non e’ infinita”. Per il segretario della Fiom “non ricevere gli stipendi forse non e’ un problema per il ministro Di Maio ma per i lavoratori e lavoratrici e’ un fatto drammatico, visto che loro vivono solo di salario”.