Piaggio Aero, lunedì pomeriggio il tavolo al Mise: “Inutile se non ci sarà Di Maio”

Genova. E’ stato fissato per lunedì 17 dicembre alle 17 il tavolo presso il ministero dello Sviluppo economico sulla vertenza Piaggio Aero. Dopo lo sblocco degli stipendi di novembre infatti i sindacati avevano ribadito l’urgenza di un incontro per conoscere le intenzioni del governo sul futuro dell’azienda.

I sindacati però, che oggi hanno coordinato le assemblee dei lavoratori in vista dell’incontro, restano preoccupati: “Andiamo a Roma con la forte probabilità che il Ministro Di Maio sia assente – commenta il segretario genovese della fiom Bruno Manganaro – e quindi con la certezza di non ricevere le risposte rispetto a quale soluzione industriale ha in mente il Governo”.

“Lunedì al Mise ci aspettiamo risposte da parte del governo alla presenza del Ministro Di Maio – aggiunge il segretario Fim Cisl Alessandro Vella – se non dovesse esserci sarebbe già un segnale negativo. Comprendiamo la fase concitata legata alla legge di stabilità, ma anche i lavoratori vogliono stabilità e certezze sul futuro”. All’incontro oltre al commissario straordinario di Piaggio Aero Vincenzo Nicastro e ai sindacati, il Mise ha invitato il governatore ligure Giovanni Toti.