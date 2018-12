Piaggio Aero, l’avvocato (ex Unicredit) Vincenzo Nicastro è il commissario straordinario

Genova. E’ l’avvocato Vincenzo Nicastro il commissario scelto questa sera dal Mise per guidare l’azienda aeronautica Piaggio Aero. nella fase di amministrazione straordinaria. La nomina è avvenuta dopo una prima scrematura, tramite estrazione a sorte. La procedura – spiega una nota del Mise – è disciplinata da una direttiva emanata dal Ministro Di Maio nel luglio scorso e prevede che una commissione di esperti selezioni una rosa di non meno di cinque candidati parimenti idonei tra tutti coloro che hanno risposto all’apposito avviso pubblico pubblicato sul sito del Ministero.

A lui le istituzioni liguri chiedono il pagamento immediato degli stipendi di novembre per il 1200 lavoratori di Piaggio Aero, l’anticipazione dell’orario della riunione al Mise, al momento calendarizzata alle 17.30 del 7 dicembre prossimo, un orario considerato dai sindacati “troppo da happy hour” per consentire lo sviluppo approfondito dei temi all’ordine del giorno e la definizione di linee guida per rilanciare l’azienda con la sua unicità e confermando gli investimenti previsti.

Questa mattina Regione e sindacati si sono incontrati nella sede della della giunta ligure per stilare un documento condiviso: “Ci aspettiamo che venerdì il Governo si sieda al tavolo, confermi gli investimenti” e dica che “il commissario straordinario ha un mandato di continuità aziendale”, che “non ci sono esuberi tra i lavoratori e confermi la volontà di mantenere questo patrimonio industriale” ha detto il governatore Toti al termine dell’incontro. “Oltre all’immediato pagamento degli stipendi – commenta il segretario Fim Cisl di Genova Alessandro Vella – chiediamo fin da subito un piano credibile di sviluppo industriale che traguardi il futuro prossimo dell’azienda unita con lo sblocco immediato del finanziamento di 766 milioni per il programma previsto del P2HH”.

Critico il segretario genovese della Fiom Bruno Manganaro: “A Piaggio Aero serviva un commissario che affrontasse la questione industriale e la salvaguardia dell’occupazione, ma il governo tramite l’estrazione a sorte a scelto un avvocato con esperienza in Unicredit. Non si risolve con la finanza un problema industriale. Non e’ un buon segnale ma è il risultato di chi pensa alla forma e non alla sostanza” commenta Manganaro che avverte il governo: “E’ responsabile di tutto ciò che succederà nei prossimi giorni rispetto futuro dei lavoratori e delle loro famiglie”.