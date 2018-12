Pegli, schianto tra due auto all’incrocio pericoloso: 5 feriti tra cui un bambino

Genova. Grave incidente stradale a Pegli, nel ponente genovese, per fortuna senza conseguenze troppo pesanti per le persone coinvolte.

Due auto si sono scontrate a un incrocio, cinque le persone che hanno avuto bisogno di cure mediche. Tutti non sono in gravi condizioni, sono stati ricoverati in codice giallo. Tra i feriti, una mamma e un figlio piccolo, portati al Gaslini. Gli altri sono finiti al Galliera e al San Martino. Sul posto ambulanza e automediche, oltre alla polizia municipale. E molti curiosi attirati dal rumore dello schianto.

L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Opisso, via Parma e via Ignazio Pallavicini. Ancora ignota la dinamica, su cui sono in corso le indagini della polizia municipale, ma è probabile che una delle due auto, proveniente da via Opisso, non si sia fermata allo stop.

I cittadini della zona, da tempo, chiedono che vengano ridisegnati i segnali stradali su strada – lo stop è ad esempio molto poco visibile – o che venga installato un semaforo per regolare il traffico.