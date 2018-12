Termina anche per le squadre di Serie D il 2018 con le genovesi che chiudono imbattute l’ultimo turno. Due pareggi per Ligorna e Sestri Levante mentre la Lavagnese ha dovuto rinviare il proprio impegno a Dronero per il campo ghiacciato che non ha permesso ai bianconeri di disputare la partita contro la squadra piemontese.

Importante il pareggio del Ligorna che ferma un Savona che era reduce da 6 risultati utili consecutivi ed era lanciata all’inseguimento del Lecco capolista. I biancoblù ospiti trovano il gol del vantaggio con Bacigalupo nel primo tempo con un colpo di testa che sorprende la difesa genovese. Nel secondo tempo i padroni di casa si fanno preferire prendendo in mano il gioco e cercando di raggiungere un meritato pareggio. Tuttavia i quotati savonesi si difendono bene e quando sembra che tutto sia deciso capitan Zunino piazza la zampata su corner facendo gioire i tifosi che si godono un quinto posto meritato frutto di un girone di andata quasi perfetto.

Pari anche del Sestri Levante che guadagna un punto contro il Bra, squadra sempre ostica e con alcuni elementi di grande esperienza. I rossoblù chiudono così l’anno in ascesa dopo un avvio di stagione sicuramente non positivo. Per la squadra di Celestini 22 punti e un mese di dicembre sicuramente positivo. Fatta salva la sconfitta nel derby con i cugini del Ligorna infatti nelle ultime cinque uscite sono giunte due vittorie e due pareggi che fanno ben sperare per una salvezza tranquilla.

Dopo la pausa sarà proprio il Ligorna ad ospitare il Bra in uno scontro diretto per cercare di ambire alle zone nobili della classifica. Gara d’altri tempi per il Sestri che attende al “Sivori” il Casale, antico rivale quando entrambe militavano in categorie più nobili, mentre la Lavagnese riparte da Sanremo.