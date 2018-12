Bogliasco. Un eccellente Bogliasco mette paura alla SIS Roma, tenendo testa alle quotate capitoline per almeno tre tempi. Alla fine prevalgono le giallorosse guidate da Capanna ma, per quanto visto in vasca, il 9-6 conclusivo è senza dubbio una punizione eccessiva per le ragazze di coach Sinatra, oltretutto scese in acqua con Malara e Dance non al meglio delle proprie condizioni fisiche.

Che la partita della Vassallo possa regalare belle emozioni lo si capisce già dopo i primi otto minuti di gioco, quando la Roma va per due volte in vantaggio venendo puntualmente raggiunta prima da Bettini e poi da Maggi, sempre in superiorità numerica.

Nel secondo quarto le laziali provano ad accelerare, trovando subito un doppio vantaggio, ma la splendida palombella di Millo poco prima del cambio vasca e la conclusione dalla distanza di Bettini, immediatamente dopo, riportano la sfida in equilibrio.

Questa volta però la SIS dimostra di aver capito la lezione e a cavallo della terza sirena mette a referto un break di quattro reti che di fatto indirizza la gara verso la Capitale, nonostante la doppietta negli ultimi 96” di Giulia Cuzzupè.

“La Roma, assenze o no, è indubbiamente superiore a noi – afferma Mario Sinatra a fine incontro –. Il vero problema sono gli errori grossolani che continuiamo a ripetere in acqua. Finché non riusciremo ad evitare queste cose continueremo a faticare. Poi abbiamo fatto anche cose molto buone, ma questo forse aumenta ancora di più la nostra recriminazione per una gara che senza sbagli avremmo potuto concludere in maniera differente”.

Il tabellino:

Bogliasco Bene – SIS Roma 6-9

(Parziali: 2-2, 1-2, 1-2, 3-3)

Bogliasco Bene: Malara, Cocchiere, Zerbone, Cuzzupè 2, Santinelli, Millo 1, Maggi 1, Rogondino, Bettini 2, Rambaldi, Crovetto, Dance, Falconi. All. Sinatra.

SIS Roma: Sparano, Tabani 1, Galardi, Tori 1, Motta, Tankeeva, Iannarelli, Sinigaglia 3, Nardini, Di Claudio 1, Abrizi, Fournier 3, Brandimarte. All. Capanna.

Arbitri: Romolini e Bensaia.

Note. Uscita per limite di falli Fournier nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Bogliasco 3 su 10 più 2 rigori di cui 1 segnato, Roma 3 su 6.