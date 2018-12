Palamós: Matteo Capurro e Matteo Puppo vincono la Christmas Race

Genova. Una settimana complicata dal punto di vista delle condizioni meteo quella andata in scena a Palamós per la 43ª edizione della Christmas Race. Tra regate posticipate e poi cancellate si è arrivati alla giornata conclusiva con un bottino totale di 6 prove portate a termine.

Le 6 regate hanno comunque permesso di assegnare i premi in palio e le classifiche, aggiornate ai risultati di ieri, sorridono all’Italia che porta a casa ben tre medaglie.

Matteo Capurro e Matteo Puppo (YC Italiano) si classificano primi nella classe 470 maschile e vincono quindi la medaglia d’oro con (2), 2, 2, 1, 1, 1 come risultati. Alle loro spalle chiudono i francesi Alexandre Demange e Paco Lepoutre, secondi e i portoghesi Diogo Costa e Pedro Costa, terzi.

Demetrio Sposato con Gabriele Centrone (CV Crotone/CV 3V) e Riccardo Sepe con Ettore Cirillo (CV 3V/LNI Ostia) chiudono la loro Christmas Race rispettivamente in seconda e terza posizione della classe 420 open aggiudicandosi quindi medaglia d’argento e di bronzo. Primo l’equipaggio tedesco formato da Sophie Steinlein e Jonas Royla. Primo equipaggio femminile dodicesime assolute sono le azzurre Elisabetta Fedele e Beatrice Martini (LNI Mandello del Lario). In 55esima posizione Ruben Lo Pinto e Theo Ligteringe (LNI Mandello del Lario).

Nei Laser Radial conclude in quinta posizione l’azzurra Joyce Floridia (SV Guardia di Finanza). Il podio è formato dalla croata Elena Vorobeva, prima, e dalle britanniche Clementine Thompson, seconda e Matilda Nicholls, terza.

Nei Laser Standard è nono Stefano Angeloni (SEF Stamura) e 17° Claudio Natale (CV Portocivitanova). Il podio tutto britannico vede in prima posizione Joseph Mullan, in seconda Jordan Giles e in terza, Ben Flower.

Primo nella classe Finn il croato Milan Vujasinovic, secondo lo spagnolo Alejandro Muscat e terzo il connazionale Joan Cardona Méndez.

Nei Laser Radial giovanili vince l’austriaco Pirmin Sablatnig seguito dai britannici Arthur Frye, secondo e Nicholas Welbourn, terzo.

L’appuntamento da parte dell’organizzazione è all’edizione numero 44 che si terrà nel dicembre 2019.