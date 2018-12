Occhiali usati per la raccolta benefica, si possono portare allo sportello Liguria Informa a De Ferrari

Genova. Si possono portare anche in piazza De Ferrari, allo sportello “Liguria Informa” nel porticato del palazzo della Regione Liguria, gli occhiali usati per la raccolta organizzata ormai da 15 anni dal Lions italiano.

Gli occhiali vecchi che non si usano più, sia da vista che da sole, possono essere conferiti dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00.

Il Centro Italiano Lions per la raccolta provvederà poi al ritiro, classificazione e alla pulizia, per poi distribuirli alle persone bisognose in tutto il mondo.