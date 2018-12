Nuovo ponte di Genova, incontro fiume tra il sindaco Bucci e l’archistar Santiago Calatrava

Genova. E’ durato circa tre ore l’incontro tra il sindaco di Genova Marco Bucci, commissario straordinario per la ricostruzione di ponte Morandi, e Santiago Calatrava, architetto di fama internazionale che ha firmato tre dei quattro progetti presentati dal gruppo Cimolai per la ricostruzione del ponte di Genova.

Cimolai, insieme a Salini Impregilo in cordata con Fincantieri, è una delle aziende con le quali la struttura commissariale sta procedendo con la contrattazione, in maniera anche parallela. Tra i punti a favore per il gruppo di Pordenone – che con Calatrava ha collaborato sia per la realizzazione di Ground Zero, sia per la stazione della Tav a Reggio Emilia, sia per il tetto dello stadio delle olimpiadi di Pechino – il fatto di avere presentato progetti che includono anche i tempi di demolizione, diversamente da Salini.

Grande riservatezza sull’incontro di stamani, che si è tenuto al sesto piano di palazzo Albini (l’ala di palazzo Tursi dove il sindaco-commissario ha il suo ufficio). L’arrivo dell’architetto di Valencia è avvenuto probabilmente da un ingresso secondario del palazzo del Comune di Genova, la sua partenza a bordo dell’auto di servizio del sindaco in direzione dell’aeroporto Cristoforo Colombo dove Calatrava si è imbarcato su un volo privato in direzione di Zurigo, dove ha il suo studio. All’incontro dovrebbero aver partecipato anche esponenti del gruppo Cimolai e del team del commissario.