Nuovo centro per la sicurezza online di Google: ecco di cosa si tratta

Google è sempre più attenta alla nostra sicurezza online e alla protezione della privacy. Lo dimostra l’apertura del nuovissimo Centro per la sicurezza. Si tratta di un nuovo portale dove trovare strumenti, suggerimenti facili e informazioni sulla sicurezza dei dati online, i controlli sulla privacy e su come utilizzare la tecnologia in modo da non mettere a rischio la propria famiglia – soprattutto gli utenti più piccoli…

A partire da ottobre 2018 è disponibile il nuovo Safety Center di Google in sei paesi europei (Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito). Proprio in concomitanza con il Mese europeo della sicurezza informatica, Google ha deciso di lanciare il nuovo Safety Center, presto disponibile in altre lingue nei prossimi giorni.

“Aiutare le persone a gestire la propria privacy e sicurezza è parte integrante di tutto ciò che facciamo” ha commentato Mark Risher della Privacy & Security in Google. Il tema della sicurezza online e della riservatezza dei propri dati è ormai all’ordine del giorno. L’attenzione maggiore per l’argomento è dovuta anche ai diversi scandali che si sono susseguiti nel tempo, vedi ad esempio Cambridge Analytica.

Nel corso degli anni Google ha creato diversi strumenti per la sicurezza. Per esempio, l’account Google consente di accedere a tutte le impostazioni per salvaguardare i propri dati e la propria privacy; Controllo della privacy consente di rivedere e regolare rapidamente i dati utilizzati da Google per personalizzare la propria esperienza; My Activity ti aiuta a rivedere i dati relativi all’attività collegati al proprio account. Questo, nel caso in cui qualche malintenzionato rubi il nostro account, è molto utile!

I genitori troveranno molto utili, per i propri figli, strumenti come Family Link e YouTube Kids per impostare delle ‘regole digitali’ per i propri figli. E non finisce qui! Nel Centro di Google è possibile trovare anche informazioni sul cyberbullismo, il tempo speso davanti allo schermo (screen time) e l’eccesso della condivisione di contenuti sulla propria vita (oversharing).

La cybersecurity è stato anche il tema di uno degli appuntamenti organizzati dalla camera di commercio di Genova e dedicati alle nuove tecnologie. Stiamo parlando degli aperitivi e delle colazioni digitali che si sono svolti nella Sala Gialla della Camera di Commercio di Genova, in Via Garibaldi.

