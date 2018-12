Nuoto, alla Sciorba la fase regionale della Coppa Brema

Genova. La piscina della Sciorba di Genova ospiterà domenica 23 dicembre la fase regionale della Coppa Brema.

Si tratta dell’appuntamento ligure dedicato al campionato italiano a squadre, fase eliminatoria determinante per la composizione della classifica FIN, stilata in base ai FIN points.

L’obiettivo del Genova Nuoto della presidente Mara Sacchi è raggiungere, a livello nazionale, un piazzamento tra il nono e il sedicesimo posto. Servono, quindi, circa 11.300 punti per collocarsi in zona A2. Il tecnico Davide Ambrosi schiera, tra gli altri, le punte di diamante. Alberto Razzetti e Davide Nardini saranno le colonne della Genova Nuoto in una manifestazione in cui ogni atleta può disputare, al massimo, quattro gare e due staffette.

L’eventuale finale nazionale a Riccione è programmata il giorno successivo alla chiusura degli Assoluti.