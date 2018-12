Nuotatori Genovesi protagonisti assoluti a Loano

Protagonisti i Nuotatori Genovesi al Campionato Italiano tenutosi nel primo fine settimana di dicembre nella Piscina Comunale E. Garassini di Loano, dove sono scese in vasca tutte le stelle del Nuoto Paralimpico italiano.

Sette i record mondiali, sei quelli Europei, e una valanga di primati italiani. Sono solamente i numeri più rilevanti di un movimento in continua crescita.

Anche la Nuotatori Genovesi ha risposto presente al primo appuntamento ufficiale della nuova stagione sportiva. I ragazzi non hanno tradito le aspettative della vigilia e hanno portato a casa 12 medaglie.

Francesco Bocciardo conquista la medaglia d’oro nei 50 farfalla S5 in 39.36, nuovo record italiano, e nei 50 rana SB4.

Nei 100 stile libero Bocciardo nuota in 1’07.73, meglio del precedente record del mondo del brasiliano Daniel Dias (1’08.17 – Rio de Janeiro 2009), ma è preceduto per 19 centesimi da Antonio Fantin che in 1’07.54 riscrive il primato della gara regina nella categoria S5.

Andrea Azzarito conquista la medaglia d’oro nei 100 dorso S4 in 2’46.09, nuovo record italiano, la medaglia d’argento nei 50 dorso S4 e la medaglia di bronzo nei 100 stile libero S4.

Giovanni Sciaccaluga conquista la medaglia d’argento nei 50 stile libero S5 con il tempo di 37.86, nuotato sotto il precedente primato italiano, e la medaglia di bronzo nei 100 stile libero S5.

I successi anche per gli atleti allenati da Luca Puce e Gaia Naldini arrivano anche dalle Classifiche Open, che raggruppano atleti di diverse Classi Sportive in cui Bocciardo conquista ancora l’oro nei 50 rana SB4-SB6 e medaglia l’argento nei 100 stile libero S4-S6, mentre Sciaccaluga è medaglia di bronzo nei 50 e 100 stile libero S4-S6.

Vincitrice del Campionato Italiano Assoluto in vasca corta è la Polha-Varese. La Nuotatori Genovesi si classifica al 10° posto nel medagliere “per Classe Sportiva”, con 8 medaglie, e al 6° posto nel medagliere “Open”, con 4 medaglie.