Natalidea 2018, tutto pronto per l’edizione speciale: ospiti d’onore commercianti e artigiani della Valpolcevera

Genova. Regali e atmosfere delle feste da domani fino a domenica 23 dicembre sono protagonisti in Fiera a Genova con Natalidea, edizione speciale 2018, ospiti d’onore i commercianti e gli artigiani delle zone ferite dal crollo del Ponte Morandi.

I contenuti e gli obiettivi della rassegna sono stati illustrati stamattina in conferenza stampa a Palazzo Tursi, presenti l’assessore comunale al commercio e turismo Paola Bordilli, il vicepresidente di Ascom-Confcommercio Oscar Cattaneo, il vicedirettore di Confesercenti Paolo Barbieri, il segretario di CNA Genova Barbara Banchero e il responsabile commerciale della Fiera di Genova Rino Surace.

Natalidea 2018, spostata in avanti di una settimana rispetto alle date tradizionali, offre dieci giorni e dieci sere – con apertura pomeridiana e serale in settimana, già dal mattino nei weekend – da dedicare allo shopping natalizio, alla preparazione della tavola delle feste con i prodotti delle tradizioni eno-gastronomiche regionali, a uno spuntino sfizioso da consumare nei take-away, nei self-service e negli street-food, al divertimento per grandi e piccini.

La ventinovesima edizione della rassegna, in programma nel padiglione Jean Nouvel, vede, tra gli oltre novanta espositori partecipanti, la presenza di trenta aziende, commercianti e artigiani della Valpolcevera e del Ponente della città che presentano le merceologie più svariate: dai dolciumi all’abbigliamento, dai profumi alla bigiotteria e ai gioielli, dall’arredamento ai serramenti e all’immobiliare per arrivare alla biancheria, dalle decorazioni natalizie alle cornici e agli oggetti da regalo, ai prodotti di bellezza e alle cure estetiche. Un’ampia scelta per un regalo di Natale fatto con il cuore e sostenere le aziende che si trovano a fronteggiare le difficoltà a testa alta, accettando la sfida di essere in Fiera e, contemporaneamente, mantenere aperto il punto vendita consueto. Gli stand ospiti, concentrati nel centro del padiglione, sono identificabili da una grafica ad hoc.