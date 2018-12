Natale, tempo di festa, di pranzi e di pacchi.

Ecco un vademecum per festività a basso impatto ambientale grazie al corretto recupero e riciclo di carta e cartone. Amiu con Comieco (consorzio che ricicla carta e cartone) ricordano alcuni consigli utili per una corretta raccolta differenziata, anche sotto l’albero.

Arrivano le feste e come ogni anno, ricorda che la raccolta differenziata e il rispetto dell’ambiente non vanno in vacanza. Nel periodo delle festività, infatti, il consumo di imballaggi in carta e cartone aumenta in modo esponenziale.

Fatevi trovare preparati, ad esempio creando pacchetti sostenibili a partire da oggetti e imballaggi in carta, cartone e cartoncino che non si usano più.

Basta poco, infatti, per dare vita a confezioni natalizie fai-da-te con vecchi cesti, vassoi e cassette della frutta, confezioni in cartoncino e sacchetti in cartone, carte geografiche, vecchi giornali, anche il cartoncino delle confezioni di biscotti può essere molto utile. Sono semplici comportamenti che ognuno di noi può facilmente mettere in pratica, ma che non tutti ricordano.

Ecco le risposte ad alcuni dubbi per rendere il Natale sempre più green e sostenibile:

1. La carta oleata di antipasti e affettati va nella carta?

No. La carta oleata non è riciclabile e va conferita nell’indifferenziato, a meno che non sia indicato sulla confezione che, se pulita, è riciclabile con la carta. Negli ultimi anni le imprese hanno sviluppato dei nuovi imballaggi riciclabili, è importante leggere le informazioni!

2. E la carta da forno utilizzata per la cottura dei primi piatti?

Anche in questo caso va conferita nell’indifferenziato, ma attenzione alle informazioni riportate sulle confezioni.

3. Dopo aver comprato frutta e verdura, prima di riporla in frigorifero devo eliminare l’imballaggio?

No, assolutamente. Frutta e verdura vanno riposte in frigorifero nel loro imballaggio, che serve a proteggere questi prodotti e a conservarli meglio. Non bisogna praticare nessun taglio o buco alle confezioni, il prodotto non deve respirare.

4. Una volta aperto un pacco di biscotti, di pane o dolciumi, qual è il modo migliore di conservare questi prodotti?

L’imballaggio serve per proteggere al meglio i prodotti e favorirne una migliore conservazione. Anche in questo caso è importante riporre sempre il tutto nelle confezioni originarie, richiudendole il meglio possibile e utilizzando i supporti indicati o forniti.

5. È sempre necessario leggere le etichette?

Leggere le etichette è molto importante, sia al momento dell’acquisto che successivamente, per avere sempre sotto controllo la data di scadenza e le istruzioni sulla conservazione e l’uso dei prodotti. Non solo, le aziende stanno mostrando sempre più attenzione nei confronti dell’etichettatura volontaria, per dare ai consumatori informazioni maggiori e più semplici sul prodotto e sul corretto riciclo del pack.

6. Le confezioni di cotechino e zampone sono costituite da diversi involucri. Si getta tutto in un solo contenitore?

Assolutamente no. Bisogna sempre separare la confezione di cartone, che va conferita nella carta, dall’involucro interno che protegge il prodotto.

7. Anche le confezioni di pandoro e panettone sono fatte allo stesso modo. Vale la stessa procedura?

Sì. Prima di gettarle nella raccolta differenziata, le confezioni di pandoro, panettone e torrone vanno separate correttamente: il cartone esterno va conferito nella carta, il sacchetto interno nella plastica.

8. È giusto gettare gli scontrini fiscali dei regali o delle cene al ristorante nel cestino?

Sì. La carta che costituisce lo scontrino fiscale è un tipo di carta chimica, che va conferita nell’indifferenziata.