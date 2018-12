Natale con i tuoi, Capodanno… ai Luzzati. In programma l’originale Silent Disco

Genova. Dopo la Carnival Silent Disco di febbraio scorso ecco che anche per la notte di San Silvestro sbarca ai Luzzati la “serata di danza in cuffia” più famosa della Liguria in collaborazione con Silent Arena.

Si comincia dal pomeriggio di Lunedì 31/12 con intrattenimento per i più piccoli, giochi e tante soprese…A seguire cenone con menù bimbi e proposta vegetariata e poi tutti insieme in piazza a scandire il count-down per l’arrivo del nuovo anno. Da quel momento in poi si ballerà fino a notte inoltrata, senza nuocere agli abitanti della zona, nella splendida location dei Giardini Luzzati con una varia offerta musicale: ci sarà, infatti, la possibilità di scegliere tra tre canali e quindi tre generi differenti che proverranno da tre consolle e dj differenti. Per l’occasione si può ballare dentro al circolo, nella suggestiva Area Archeologica e in Piazza, per un ultimo dell’anno davvero speciale.

Prevendite aperte da Venerdì 28/12 presso il Circolo Bar dei Luzzati. Apertura vendita cuffie il 31/12 dalle ore 23,30. Costo della cuffia €10,00. Al ritiro delle cuffie richiesto come cauzione documento di identità, restituito alla riconsegna delle stesse. In caso di maltempo la Silent verrà annullata e all’interno del circolo ci sarà DJ SET normale.