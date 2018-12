Nasce il “comitato dei talenti” per segnalare e premiare chi opera a Genova e per Genova

Genova. Il rilancio di Genova passa non soltanto attraverso la valorizzazione del suo patrimonio storico e paesaggistico, ma anche attraverso i mille talenti che operano in città e per la città. Da oggi è possibile segnalare tutte quelle persone – di tutte le età, residenti o nate a Genova – che concorrono a dare lustro alla città. Il Comune ha istituito infatti uno speciale Comitato per i Talenti, composto da esperti indipendenti in grado di valutare le candidature che perverranno da organizzazioni pubbliche e private, proponendo eventualmente al Comune interventi di sostegno personalizzati.

Molteplici sono i settori nei quali i talenti si esprimono, dallo sport alle arti grafiche, dalla scrittura alla recitazione e alla comunicazione. E poi le arti visuali, il canto, la musica, la danza, oltre che – naturalmente – la ricerca, l’innovazione e il lavoro.

Il sostegno che il Comune offrirà si concretizzerà in visibilità, partecipazione a iniziative e riconoscimenti pubblici in occasione di eventi regionali, nazionali e internazionali e supporto per ottenere sponsorship e sostegni necessari per lo sviluppo dell’attività degli interessati.

Il Comitato – i cui componenti operano a titolo gratuito – è costituito dai seguenti esperti: Carlo Besana, Danila Clegg, Sara Di Paolo, Laura Guglielmi, Heidi Haupt, Sergio Maifredi, Anna Orlando, Cristiano Palozzi, Anna Maria Roncoroni, Vincenzo Spera, Elisa Tomellini.

Nella fase di avvio i lavori sono coordinati da Manuela Arata, consigliere del sindaco, che accompagnerà il comitato verso l’individuazione di un coordinatore al proprio interno. Eventuali autocandidature dovranno essere comprovate da premi e riconoscimenti ottenuti.