Multedo, ruba al supermercato e minaccia guardia con coltello. Arrestato dalla polizia

Genova. I poliziotti della questura di Genova, ieri pomeriggio, hanno arrestato un 30enne marocchino pluripregiudicato, per il reato di rapina.

L’uomo, dopo aver rubato alla Coop di Multedo merce varia per un valore complessivo di 139,15, ha superato la barriera delle casse ed è uscito dal supermercato dandosi alla fuga. Un addetto alla vigilanza che lo aveva visto scappare ha cercato di bloccarlo invitandolo a riconsegnare il maltolto.

In tutta risposta, il 30enne ha estratto dal giubbotto un coltello e, minacciandolo, ha proseguito la corsa. Dopo pochi minuti, gli agenti intervenuti lo hanno fermato mentre ancora correva per strada inseguito dal vigilante. La merce trafugata è stata recuperata e riconsegnata al direttore del punto vendita, mentre l’uomo è stato accompagnato in questura.