Mignanego, incendio in una palazzina: coppia di anziani in ospedale, lui è grave

Genova. Un uomo di circa 80 anni, nella notte, è rimasto intossicato ed è ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Martino dopo essere rimasto coinvolto nell’incendio che ha interessato la sua abitazione.

I fatti sono avvenuti intorno alle due di notte a Mignanego, in via Piave, nella frazione chiamata “Piano orizzontale dei Giovi”. Forse una sigaretta lasciata accesa, forse una coperta elettrica per scaldarsi andata in corto circuito, hanno fatto scattare l’allarme. Le fiamme hanno interessato un divano e qualche suppelletile ma i vigili del fuoco, intervenuti con due squadre, sono riusciti quasi subito a spegnere il rogo, prima che si propagasse al resto della casa.

Nell’abitazione, una palazzina d’epoca, anche la moglie dell’anziano intossicato. Anche lei è stata ricoverata ma le sue condizioni sono buone.