Genova. Sul Mediterraneo occidentale e quindi sulla Liguria gli effetti di una blanda circolazione ciclonica. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, giovedì 13 dicembre, cielo nuvoloso, residue nevicate nelle zone interne fino al fondovalle ma con accumuli scarsi o inconsistenti. Temporanee schiarite al pomeriggio seguite da un nuovo incremento delle nubi in serata. Venti forti da nord. Mare stirato. Temperature in calo comprese sulla costa tra 2 e 12 gradi, nell’interno tra -4 e 5.

Domani, venerdì 14 dicembre, venti forti da Nord fino a burrasca, soprattutto in zona Capo Mele e negli sbocchi vallivi del Savonese e del Genovese. Qualche nube in transito so mattino, successivamente soleggiato.Temperature in ulteriore lieve calo

Sabato 15 dicembre flussi settentrionali nuovamente tesi o forti su Savonese e Genovese. Sereno al mattino. Tendenza ad aumento delle nubi dal tardo pomeriggio.